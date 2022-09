Roger (97) en Denise (94) vieren 75ste huwelijksverjaardag: proficiat aan het albasten koppel

Roger is er ondertussen 97 en Denise is 94 jaar. “Mijn ouders zijn getrouwd in Gent”, vertelt dochter Carine, die lang in de bibliotheek van Ertvelde gewerkt heeft. “Ze hebben dan eerst in Assenede gewoond, maar hebben eigenlijk het grootste deel van hun leven in Ertvelde gewoond. Papa heeft in de papierfabriek gewerkt, en mama zorgde voor het huishouden. Papa was in de streek bekend als fervent krulbolder en boogschutter, waarin hij verschillende malen kampioen werd. We zijn blij dat onze ouders zo’n bijzondere huwelijksverjaardag mogen vieren. Dat is in ieder geval niet veel koppels gegeven.”