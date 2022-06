Rock voor Specials viert 25ste editie: “Willen niet meer groeien om festival toegankelijk te houden”

Ertvelde Annick (49) en Marc (48) openen restaurant en B&B Visite in voormalige dokterswo­ning: “We leggen van nature graag mensen in de watten”

Annick Van Yper en haar man Marc De Baerdemaecker openen komende zaterdag in de voormalige dokterswoning in de Lindenlaan in Ertvelde restaurant en B&B ‘Visite’. Op die manier willen ze inspelen op het nijpende tekort aan gezellige overnachtingsmogelijkheden in de streek. “Zo’n opportuniteit kreeg je geen twee keer”

16 juni