Rhune (18) van de baan gemaaid, dader pleegt vluchtmisdrijf

Nevele/Sleidinge Vierge­slacht in bakkersfa­mi­lie Welvaert

De bakkersfamilie Welvaert in Nevele (Deinze) zorgt voor een nieuw viergeslacht in de streek. Op 14 juni 2022 werden Jelle Eveaert en Laura Welvaert (27) de trotse papa en mama van hun dochtertje Manon. Laura is de dochter van Luc Welvaert en Katrien De Keyzer (55), die al 31 jaar een bakkerij hebben aan de Kortemunt in Nevele-centrum. Laura werkt als ergotherapeut in Sint-Denijs-Westrem en Jelle is chocolatier in Zelzate. Het koppel woont in Sleidinge en Manon is hun eerste kindje. Overgrootmoeder Godelieve De Winter (84) vervolledigt het viergeslacht.

5 oktober