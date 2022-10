Rhune (18) van de baan gemaaid, dader pleegt vluchtmisdrijf: “Dader, ik heb je gezien op de videobeelden”

“Aan de dader van het ongeval gisterenavond in de Doornzeelsetraat: ik heb je deze morgen gezien op de camerabeelden van in de straat. Ik zou me maar snel melden bij de politie voor ze bij jou op de stoep staan.” Met een bericht op sociale media richt vader Johan Goethals zich tot de bestuurder die vrijdagavond zijn dochter omverreed.

Hersenschudding

Omstreeks 20.20 was de 18-jarige Rhune met de fiets onderweg naar de manege enkele honderden meters van het ouderlijke huis. “Net voor ze aankwam, reed een bestuurder haar in de rug aan. Ze werd zeker twintig meter meegesleept en langs de kant van de weg achtergelaten", zegt Johan, die nog danig onder de indruk is van het voorval. “De ambulance is ter plaatse gekomen en in het ziekenhuis werd duidelijk dat ze verschillende kneuzingen en een hersenschudding had afgelopen. Van het ongeval zelf herinnert ze zich niets meer.”

Verklaring

Johan nam daarom zelf het heft in handen en vroeg bij verschillende mensen uit de straat camerabeelden op. Op die manier probeert hij te achterhalen wie zijn dochter van de baan maaide. “De politie heeft een proces-verbaal gemaakt en maandag moet ik nog een bijkomende verklaring afleggen. Ik hoop dat de camerabeelden uitsluitsel zullen brengen. Een meisje voor dood achterlaten, gaat er bij mij echt niet in. Wie iets gezien heeft, gelieve mij te contacteren via johangoethals9940@gmail.com.”

