Repair Café trekt naar Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

In een Repair Café herstellen vrijwilligers kapotte voorwerpen gratis en voor niets. Je kan er terecht met kapotte draagbare elektrische apparaten zoals huishoudtoestellen, computers en gereedschap, maar je kan er ook tuinmateriaal, textiel, houten materialen, kleren en fietsen laten herstellen. Het Evergemse Repair Café is inmiddels al toe aan zijn 26ste editie. De vorige vond plaats in basisschool De Regenboog in Ertvelde. Daar werden toen bijna 100 stuk hersteld. Een nieuw record dat hoofdverantwoordelijke Roger Janssens inspireerden om de openingsuren met een uurtje te verlengen. “Op die manier proberen we de grote vraag te beantwoorden. Iedereen is welkom van 8.30 tot 12.30 uur.”