Repair Café in VBS Braambos Doornzele

evergem BELOOFD IS BELOOFD. Dorpskern van Rieme krijgt ma­ke-over, maar hoe zit het met de ombouw van R4 en het nieuwe zwembad?

De bestuursperiode van uw gemeente is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Evergem. De gemeente Evergem behoort enerzijds tot het Meetjesland, maar is anderzijds ook een randgemeente van Gent, wat soms tot een moeilijke spreidstand kan leiden. Hoe zit dat nu met dat nieuwe zwembad aan Hoge Wal en komt er eindelijk wat vaart in het dossier rond het nieuwe bedrijventerrein in Rieme-Noord dat sinds de jaren ‘90 op tafel ligt?

30 mei