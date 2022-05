Renovatie oudste waterspaarbekken jaar uitgesteld

Het waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede spaarbekken. De twee slaan maar liefst 11 miljard liter water op. Daarmee levert het maar liefst 60 miljoen liter drinkwater per dag aan inwoners van het Meetjesland en het Waasland. Fosfaatrijke slibvorming, die in de zomer algenbloei veroorzaakt, bemoeilijkt echter de drinkwaterproductie. “Daarom wil De Watergroep een een dikkere folie aanleggen”, zegt lokaal woordvoerder Tine Vandermeersch. “Daarnaast wilen we ook een ingenieus detectiesysteem voor eventuele lekken plaatsen en worden het grind en alle stenen van de dijken gereinigd.”