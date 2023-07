Vrouw (22) loopt open beenbreuk én gebroken heup op nadat balustrade van terras het begeeft: “Ik kan amper bewegen”

In de Aloïs Joosstraat in Gent zijn twee personen woensdagavond zwaargewond geraakt nadat ze vanop de derde verdieping van een appartementsgebouw enkele meters naar beneden vielen. Dat gebeurde nadat de balustrade van het terras het begaf. “Ik heb enorm veel pijn. Er wacht me een lange revalidatie”, zegt het 22-jarig slachtoffer.