Gemeente plaatst komende half jaar laadpalen op 15 strategi­sche locaties

Meer en meer mensen rijden elektrisch, maar in Evergem kan je op dit moment maar op vier plaatsen je wagen opladen. Daar wil het bestuur het komende half jaar verandering inbrengen. Zo komen er op 15 locaties over het hele grondgebied één of meerdere laadpalen bij.