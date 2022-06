Recordaantal standhouders voor Augustijnfeesten

De Augustijnfeesten worden vrijdag om 18 uur op gang gefietst met een wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract met start en aankomst in de Kluizendorpstraat. De dag nadien loopt van 10 tot 18 uur de tentoonstelling Bricks for Muco in het parochiaal centrum. De toegang is gratis, maar bezoekers kunnen een vrije bijdrage leveren. Die gaan naar naar een vereniging voor mensen met mucoviscidose, waar een kind van een van de vrijwilligers aan lijdt.