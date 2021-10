Rechter streng voor jonge overvaller (19): “U wilt blijkbaar weten hoe het zou voelen om iemand te doden?”

Oostakker Drama bij Volvo Trucks: werknemer zakt in elkaar en kan niet gered worden, directie laat collega’s naar huis gaan

14 oktober In de fabriek van Volvo Trucks in Oostakker heeft zich woensdag een drama voorgedaan. Eén van de werknemers is er in elkaar gezakt. Zijn ploegmakkers en de bedrijfsarts probeerden hem nog te reanimeren, zonder succes. De directie besloot de band niet terug op te starten en alle collega’s naar huis te laten gaan.