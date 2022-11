Ram trekt eropuit in centrum Evergem

Evergem 32.755 nieuwe bomen en struiken worden deze winter aangeplant

Deze winter staan er heel wat boomaanplantingen gepland. Er komen 1.000 bomen bij in het geboortebos in Wippelgem, 25.700 bomen en struiken in de Kalevallei in Belzele en 6.000 bomen in de Wildestraat in Doornzele.

