Provincie en Evergem slaan handen elkaar voor bouw fietssnelweg F42: “Op 15 minuten van Evergem tot aan de Gentse Korenmarkt”

De F42 is de fietssnelweg die loopt van Gent tot Brugge en loopt via Eeklo en Maldegem. Van die weg is echter nog maar zeven kilometer van de uiteindelijke 30 kilometer gerealiseerd, maar daar wil men snel verandering in brengen. Voor het stuk over het grondgebied Evergem is ondertussen een globale visie uitgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, start het eerste deel van de werken al in het najaar van volgend jaar.