PORTRET. Internationaal hotelier Luc Verschelden onverwacht overleden in Gambia: “Zijn hotels er laten slagen, was voor hem pure prestige”

Verschelden liep school aan de Oostendse hotelschool, maar al snel bleek dat België te klein was voor hem. Zo trok hij na zijn studies de weide wereld in en werkte hij zich in de hotelwereld op tot manager van diverse tophotels van Canada tot Zanzibar om in Gambia tenslotte zijn levenswerk uit te bouwen. “Dat is nochtans niet eenvoudig", vertelt Vlaming Jan De Smet, die net als Luc hoteleigenaar in Gambia is. “Het is en blijft een Afrikaans land en de cultuur van zakendoen is hier totaal anders dan in Europa. Maar dat zag hij juist als een uitdaging. Zijn hotels laten slagen in Gambia was voor hem pure prestige."