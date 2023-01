Populaire wielervoorstelling ‘Knechten van de koers’ komt naar CC Stroming

GENT Van nog een laatste keer glühwein tot het nieuwjaars­vuur­werk: onze vijf weekend­tips in Gent

Late beslisser of geboren onder een spontaan gesternte: ook voor het laatste weekend van het jaar voorzien wij enkele suggesties om met stijl 2022 uit te wuiven. Lichtjes in de stad, lichtjes in de lucht en lichtjes in de ogen van de jongsten: hier zijn onze tips voor het weekend van 31 december en 1 januari in het Gentse.

30 december