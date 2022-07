Popkoning Jean-Pierre Maeren blikvanger tweede editie van veelbelovende Burggravefeesten

Bij een brand in het woonzorgcentrum, gerund dood Zuster Vazeline met haar kapotte knieën, worden de bewoners geëvacueerd. Dat is de setting van het nieuwe poppenspektakel van Jean-Pierre Maeren. Al zijn het niet enkel poppen op scène. “Mijn bekende typetjes komen er uiteraard in, Nicootje, de koning en Zuster Vazeline, maar ook Gaston met zijne kapotte Sifon en Renaat met zijne prostaat. Ze zitten in rolstoelen, want ja, ze wonen in een rusthuis. Maar behalve de latex-poppen zal ik ook zelf op scène staan, met maskers en pruiken.”