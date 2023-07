Pop-upbar Zwijntjeshof gooit komend weekend uitzonderlijk de deuren open

Wat te doen met de kids bij dit regenweer in het Meetjes­land en Deinze? Ontdek hier zes leuke binnenacti­vi­tei­ten voor het hele gezin

Er zijn nog een paar zekerheden in het leven, maar goed weer hoort daar in België alvast niet bij. Gelukkig kan je ook bij regenbuien op stap met je kleine oogappel om hem of haar een leuke vakantiedag te bezorgen. Wij zochten de zes leukste binnenactiviteiten in het Meetjesland en Deinze voor je op. Van ‘Glow in the dark’-minigolf in Lievegem tot bowlen in Zulte: ontdek hier onze tips om de regen even te vergeten.