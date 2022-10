Plannen ombouw R4 roepen vragen op bij inwoners, maar schepen sust: “Nog voldoende tijd voor ingrepen”

Evergem Adelin (85) en Jenny (79) vieren 60 jaar huwelijk

Jenny De Beule was nog maar 17 jaar oud toen ze verdronk in de hemelsblauwe ogen van Adelin. De vonk sloeg over en ze begonnen samen een tuinbedrijfje in begonia's en later azalea’s. Vandaag brengen ze de voormiddag meestal samen door met een ontbijt en het verzorgen van de dieren. In de namiddag gaan ze voor een spelletje krulbol of een koffie met vrienden. Elk jaar gaan ze graag eens naar Frankrijk. Ze hebben een zoon en drie kleinkinderen.

