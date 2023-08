Pink Floyd trad in 1968 op in Ertvelde, in de bibliotheek kan je dat nu herbeleven

Dat Eddy Wally destijds nog optrad in zijn feestzaal in de Achterstraat staat in het collectief geheugen van de Ertveldenaren gegrift. Wat echter minder is geweten, is dat de toen nog onbekende Britse rockband Pink Floyd in 1968 op de planken stond in de lokale feestzaal Recta. Van 26 augustus tot 23 september organiseert bibliotheek Ertvelde een tentoonstelling over hun bezoek.