Phishingmails doen opnieuw de ronde in Evergem

De mails nemen vaak dezelfde vorm aan. “U komt in aanmerking voor een energiepremie van 250 euro bij het Energiehuis. Met al uw vragen over energie kunt u voortaan terecht in het Energiehuis van uw gemeente. Om deze premie te ontvangen dient u uw rekening te bevestigen via een website. Na het voldoen van het identificatieproces ontvangt u de premie zo snel mogelijk op uw rekening", luidt een van de mails.

“De Vlaamse overheid, het Energiehuis of ons Energieloket vraag nooit via e-mail, sms of telefoon naar je wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens. Let dus goed op en meld de phishingmails", klinkt het. “Als je deze of andere phishingmails ontvangt, rapporteer ze dan onmiddellijk via de website van consumentenbescherming. Je vindt er ook informatie over hoe je zo’n mails herkent.”