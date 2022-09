Pastorijstraat enkele dagen afgesloten wegens werken

voetbal derde provinciale A Nieuwkomer Tom Van Hyfte komt niet uitbollen: “Ik zie er naar uit om de kleuren van Evergem 2020 te verdedigen”

Evergem 2020 is en blijft ambitieus. De club kon gisteren de komst van Tom Van Hyfte (36) aankondigen. Van Hyfte trainde de voorbije maanden al mee bij Evergem 2020, maar het was wachten op groen licht van de Voetbalbond. Gisteren was het zo ver. In onze babbel met Van Hyfte bleek dat hij bij deze club niet komt om uit te bollen.

