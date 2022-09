Oude site Campina Sleidinge wordt nieuw bedrijvenpark: 39 kmo-units en drie loodsen op plaats van oude melkerij

Eeklo/Aalter Stamgast Jurgen (50) is het nieuwe gezicht van iconisch café ’t Kabouterke: “Aan zo’n café mag je niets veranderen”

Stamgast Jurgen Taghon (50) is de nieuwe uitbater van het cultcafé ’t Kabouterke op de Markt van Eeklo. Hij neemt de fakkel over van Koen De Baets. Jurgen werd geboren in Aalter, maar woont al jaren in Eeklo. “Niemand vraagt hier een pintje voor zichzelf, maar altijd voor de hele compagnie.”

2 september