Opnieuw vliegtuigbom ontdekt in Rieme, DOVO ter plaatse

RiemeOpnieuw is er in Rieme een oorlogsbom gevonden. Tijdens graafwerken stootte een werknemer op de bom. Of die onschadelijk is, is nog niet geweten. DOVO is ter plaatse.

Omstreeks 15.30 uur kregen brandweer en politie de melding binnen dat er een Amerikaanse vliegtuigbom was ontdekt in de Kanaalstraat, in Rieme-dorp. Niet verwonderlijk, aangezien de streek tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar werd getroffen door bombardementen. De arbeiders waren dan ook waakzaam tijdens de werken die al even in Rieme bezig zijn. In januari stootte een werknemer al op een vliegtuigbom, dinsdagnamiddag gebeurde dat dus opnieuw.

In januari werd er ook al een school geëvacueerd:

School en inwoners geëvacueerd

De politie zette de buurt af in een perimeter van 100 meter. Leerlingen van de basisschool De Cocon werden geëvacueerd, ook dienden enkele inwoners hun woning even te verlaten. Zij worden opgevangen in het sportcentrum Hoge Wal.

Of de bom nog schadelijk was, is niet geweten. Gemeente Evergem laat alvast weten dat er geen concrete aanwijzingen dat er niet ontplofte explosieven in de grond zitten. “Er is dus geen reden tot paniek”, laten zij weten. DOVO was snel aanwezig om de bom te ontmantelen.

Volledig scherm DOVO was snel aanwezig. © SDD