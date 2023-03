Openbaar toilet Sleidinge tijdelijk buiten gebruik

INTERVIEW. Ontslagen schepen Marc Windey (76) is gebroken: “Dit is geen politiek meer. Dit is onmense­lijk!”

Eind volgend jaar zou hij met pensioen gaan, maar dat feest zal Marc Windey (76) niet vieren. Maandagavond werd hij in Eeklo afgezet als schepen. De man is gebroken. Ontgoocheld. In mensen van wie hij dacht dat het vrienden waren. “De voorbije weken leef ik op Dafalgan. Of liever gezegd: overleef ik.” Hij praat voluit.