Ook dit jaar geen vuurwerk in Evergem

In 2019 keurde de gemeenteraad het aangepaste politiereglement goed. Sindsdien mag er geen enkele vorm van vuurwerk meer worden afgeschoten door particulieren. “Er is geen uitzondering voorzien voor oudejaarsnacht of andere feestdagen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Enerzijds omwille van de veiligheidsrisico’s, anderzijds omwille van het dierenleed die dit veroorzaakt. Dieren zijn bang van de knallen en breken vaak uit. Dieren in paniek kunnen in gevaar zijn of anderen in gevaar brengen. En vuurwerk is ook vervuilend voor het milieu.”