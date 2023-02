Olympisch hockeykampioen Vincent Vanasch deelt medailles uit op Evergemse kampioenenviering

In het verleden strikte Evergem reeds Kim Gevaert en Ann Wouters, zondag 19 februari strikt het een olympische hockeykampioen. “We vinden het super belangrijk om van onze kampioenenviering een mooi feest te maken”, zegt schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “We hebben een schitterende sportraad en goede samenwerking met de gemeente en alle verenigingen. Dat willen we dan ook graag extra in de verf zetten. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.30 uur in CC De Stroming. Na de verwelkoming schenken we diploma’s en prijzen aan de laureaten en kampioenen. Tussendoor kan je genieten van optredens en we sluiten de avond af met een receptie. De toegang is gratis.”