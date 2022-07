Nederlands oefenen in de Babbelbib

In de Babbelbib praten anderstaligen in kleine groepjes over dagelijkse thema's om op die manier hun taalgevoel aan te scherpen. Er gaan in augustus twee lessen door op 4 en 25 augustus, telkens van 10 tot 11.30 uur in Bibliotheek Evergem. De lessen zijn gratis en inschrijven is niet verplicht.