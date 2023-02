Natuurvoedingswinkel Dossche-Van Zele sluit na 34 jaar de deuren

Evergems chocolade­be­drijf lanceert een nieuwe reeks paaseitjes in verschil­len­de smaken

Sinds 2017 is het merk Chocolates from Heaven van Klingele Chocolade uit de Noorwegenstraat vooral gekend van de biologische en Fairtrade chocoladetabletten. Nu pakt het ook uit met paaseitjes in vier verschillende smaken.