Nathalie (34) betrapt nachtelijke inbreker in haar huis: “De gedachte dat een vreemde je woning binnendringt terwijl je slaapt, is gruwelijk”

EvergemNathalie Vermeulen, die met haar echtgenoot en twee kleine kinderen in de Vogelwikkestraat in Evergem woont, stond zaterdagnacht oog in oog met een inbreker. “Door de adrenaline had ik zelf eerst nog de neiging om achter hem aan te lopen.”

“Omstreeks 1.50 uur ben ik even opgestaan om naar het toilet te gaan. Plots hoorde ik beneden een van de deuren heel hard slaan door de wind. ‘Is dat nu zo hard aan het waaien’, dacht ik bij mezelf. Even later hoor ik weer een deur dichtslaan. Omdat ik toch ergens onraad rook, ben ik naar beneden gegaan om de situatie op te meten. Toen ik op de gelijkvloers was, stond ik voor ik het wist oog in oog met een inbreker.”

“Hij stond aan ons schuifraam vooraan het huis en ging net vertrekken. Ik ben heel hard beginnen roepen waardoor hij heel erg schrok. Toen hij wegliep, had ik door de adrenaline zelf eerst nog de neiging om achter hem aan te lopen, maar ik kwam gelukkig al snel tot mijn zinnen en heb snel het schuifraam gesloten en de politie gebeld”, zo vertelt Nathalie die nog steeds onder de indruk is.

Gruwelijke gedachte

De inbreker verschafte zich toegang tot het huis via het schuifraam aan de voorkant van het huis. “Normaal checken we steeds of dit raam wel goed dicht is, maar we waren het één keer vergeten en het was direct prijs”, zucht Nathalie die wel erg tevreden is over het optreden van de politie. Zij waren amper 2 minuten nadat ze hen gebeld had ter plaatse.

De ongenode gast maakte geen buit, maar Nathalie is nog steeds ondersteboven van het ongewenste bezoek. “Ik heb de rest van de nacht natuurlijk geen oog meer dicht gedaan. De gedachte dat er een vreemde in de woning is binnengedrongen terwijl ons gezin aan het slapen was, is echt gruwelijk.”

