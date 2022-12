Na twee coronajaren zet Evergem zijn sportkampioenen opnieuw in de bloemetjes

Lovendegem Ontdek Lievegemse legendes: verhaal­tjes voor het slapengaan

De bibliotheek van Lievegem doet oude dorpslegendes herleven. Op woensdag 7 december is er een sidder- en beefavond in de bib van Lovendegem. Het project ‘Verhaaltjes voor het slapengaan’ zetten legendes uit Lievegem in de kijker in een podcast en luisterboek. Woensdag om 20 uur komen schrijfster Maartje van der Laak en voorlezer Chris Termont naar de bib van Lovendegem. Onder andere de legende ‘Den Osschaert’ en ‘Spokerij rond het Herenslot’ komen woensdag aan bod. Inschrijven voor de sidder- en beefavond kan via de bibliotheek Lievegem: aan de balie, via telefoon of via de website. Info: 09/396.23.00 of bibliotheek@lievegem.be.

4 december