Na muziekfestival pakt Gooikenshoeve vzw ook uit met zomerconcerten

De uitgestrekte velden van het Gooiken in Ertvelde zijn op 13 en 14 augustus opnieuw het decor van De Volle GrondFesten. Muziekliefhebbers kunnen zich echter in mei, juni en juli al voorverwarmen met zomerconcerten van Stash, Sarah Letor trio en Sioen. “Er zijn heel wat muziekliefhebbers in onze familie", zegt organisator Luc De Backer. “Daarom leek het ons een leuk idee om aanvullend op ons muziekfestival enkele concerten te organiseren op het terras van onze hoeve. Daar is zeker plaats voor 300 man. Een ticket voor een van de vier optredens kost 18 euro. Nadien kunnen mensen nog genieten van een drankje in de bar. Alle opbrengsten gaan opnieuw naar onze zorgboerderij."

Geen subsidies

Dat is nodig ook, want de vzw ontvangt geen overheidssubsidies. Ze zijn daarom volledig afhankelijk van eigen acties en giften. “We streven ook niet naar subsidies”, benadrukt Luc. “Maar we hebben jaarlijks wel zo’n 100.000 euro om onze werking te financieren. Dat doen we enerzijds met de verkoop bio-tuinproducten en groentepakketten, en anderzijds via muziek. Ons muziekfestival trok vorig jaar 1.500 bezoekers. Zoveel volk kan ons terras echter niet dragen, maar ik hoop dat er toch wat volk op afkomt. Het zou tevens een signaal zijn dat mensen vertrouwen hebben in onze goede werking.”

Zorgboerderij

In 2018 startte Luc zijn project op een prachtige boerderij in Ertvelde. Daar vangt hij sindsdien kwetsbare jongeren tussen de 16 en de 25 jaar op. “We focussen ons vooral op jongeren uit de psychiatrie, die van school weggestuurd zijn, of van wie de thuissituatie uit de hand gelopen is. Zij hebben heel veel ondersteuning nodig en wij proberen hen hier op de Gooikenshoeve een productieve daginvulling te geven. We zijn ervan overtuigd dat we een waardevolle aanvulling en goed alternatief zijn voor residentiële opvang.”

Volledig scherm De affiche van de zomerconcerten. © Gooikenshoeve vzw