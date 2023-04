Motorrijder (24) in levensgevaar na ongeval: hulpdiensten komen met helikopter en reanimeren hem ter plaatse

Gentse ‘Tinderdate’ verstikt vrouw en belandt dan zelf in coma door overdosis: “Ik ben doodsbang nu hij weer op vrije voeten is”

Het parket is een opsporingsonderzoek gestart naar een Gentse man nadat hij zijn partner, die hij op Tinder leerde kennen en met wie hij enkele weken samen was, had bedreigd en fysiek te lijf was gegaan. Het slachtoffer werd verstikt voor de ogen van haar dochter omdat ze had aangegeven de relatie te willen beëindigen.