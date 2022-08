Minister Peeters opent nieuwe fietsbrug aan Ovaal van Wippelgem: “Nieuwe stap in vernieuwing van R4"

deinze/meetjesland Zomerse suggesties en tropische cocktails van Barr tot Barz: ontdek 6 leuke cocktail­bars in Deinze en het Meetjes­land

Tijdens de zomermaanden doen we al eens graag een terrasje. Niets beters dan met een lekkere frisse cocktail kunnen genieten van het zonnetje. De mojito’s, cuba libre’s en cosmopolitans kennen we ondertussen al, maar soms willen we onze smaakpapillen wel eens uitdagen met iets nieuws. Wij gingen op zoek naar leuke cocktailbars, die hun eigen unieke creaties serveren in Deinze en het Meetjesland. Kom proeven van de Love Potion in Bar Georgie of de Rose & Rosé in Barr.

20 augustus