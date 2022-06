Minibibliotheken in elke dorpskern

De minibibliotheken zullen bij iemand thuis, in de tuin of langs de weg staan. “Het is de bedoeling dat je een boek uit het kastje neemt en een ander in de plaats zet", klinkt het. “Zo komen er regelmatig andere boeken in de kastjes terecht. In de boekenruilkastjes is er plaats voor een veertigtal boeken. De kastjes zijn 7 dagen op 7 open en het aanbod is gratis.” Voor diegenen die eens langs alle minibibliotheken wil passeren, stippelde de bib twee fietsroutes van 25 kilometer uit.