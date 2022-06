Meulestedebrug zes dagen dicht voor alle verkeer in augustus

Eerder werd gecommuniceerd dat de Meulestedebrug van 27 juni tot 2 juli dicht zou gaan, maar de werken zijn uitgesteld naar augustus. Van maandag 6 uur tot zaterdagavond 18 uur is Meulestedebrug dicht voor alle verkeer. Er is ook goed nieuws: de brug is niet defect, er wordt wel gewerkt aan de nieuwe Meulesteebrug, die er eindelijk echt lijkt te gaan komen.

De eerste brughelft van de toekomstige ‘tweelingbrug’ wordt in de zomer van 2023 verwacht. In 2024 kan die in gebruik genomen worden. Dan wordt de oude Meulestedebrug gesloopt, om plaats te maken voor de tweede helft van de nieuwe brug. Beide helften hebben twee rijstroken, dus het verkeer zal er in de toekomst een stuk vlotter verlopen. Alles zou klaar moeten zijn in 2026.

Omleiding

Fietsers en voetgangers maken gebruik van een omleiding via de Pantserschipstraat, Driemasterstraat, Pakketbootpad, Buitensingel, spoorwegbrug Wiedauwkaai, Londenstraat en Meulesteedsesteenweg. Wegverkeer tot 3,5 ton rijdt ofwel om via de R4 ofwel via het veer van Langerbrugge of Terdonk. Zwaar verkeer rijdt verplicht om via de R4.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.