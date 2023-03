Merhat (22) opent eerste grillrestaurant met bar in gebouw van vroegere ‘De Wereld Is Klein’: “Na het eten kan je verpozen in de sishalounge”

Kaprijke zet druk op Vlaanderen: “Fietstun­nel onder N49, omleidings­weg rond Lembeke en veilige fietspaden moeten er dringend komen”

In een lange brief naar Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zet het gemeentebestuur van Kaprijke druk op verschillende dossiers die de verkeersveiligheid in het dorp moeten verhogen. Waar blijft de fietstunnel onder de N49? En wanneer komen de veilige fietspaden er langs de gewestwegen door Kaprijke en Lembeke? De gemeente wil antwoorden over al deze dossiers.