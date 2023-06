Maximumsnelheid in sluiproute Reibroekstraat naar beneden: “Quick win op korte termijn”

Overnemer gevonden voor populaire Bakker Klaas. “Alles blijft hetzelfde, de naam en de ziel”

Goed nieuws voor de fans: Bakker Klaas blijft bestaan. In februari lieten de bezielers van de ambachtelijke, biologische bakkerij weten dat ze een overnemer zochten, en die is nu gevonden. Alles blijft ook wat het was, zowel de de winkel in Mariakerke als de brood- & koffiebar in de Baudelostraat (centrum Gent) blijven gewoon verder bestaan.