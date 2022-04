Man weggeblazen door goederentrein: “Hij stond waarschijnlijk te dicht bij de sporen”

Het ongeval gebeurde omstreeks 14 uur aan de overweg ter hoogte van Elslo aan de Jacques Paryslaan in Evergem. Een man stond er, vrij dicht bij de sporen, te wachten om de spoorweg over te steken. De bestuurder van de goederentrein merkte de gevaarlijke situatie op en voerde een noodstop uit. “De man werd weggeblazen door de luchtverplaatsing. Hij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis", zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. Over zijn toestand is niks geweten maar volgens getuigen was de man onder invloed en krabbelde hij zelf weer recht. Hij heeft dus heel veel geluk gehad dat hij niet tegen of onder de trein is beland.