Mama uit Evergem verstopt kinderen bij buren en wordt dan bijna gewurgd door haar man (36): “Ik wilde gewoon dat ze zweeg”

Nonchalant en een beetje vintage: topmodel Bella Hadid (26) zweert bij dit type handtas

Bella Hadid is een van de grootste trendsetters van ’t moment. Wat zij draagt, wordt gekopieerd. En ja, het topmodel houdt ook van het betere handtassenwerk. Haar ultieme favoriet? De nonchalante slouchy tas. Hét perfecte accessoire om een chique outfit draagbaar te maken of een casual look extra punch te geven. Imiteer haar look met deze vijftien betaalbare tassen.