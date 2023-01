Lek of storing? De Watergroep brengt voortaan klanten op de hoogte via mail en sms

In de e-mail of sms vermeldt De Watergroep wat er precies aan de hand is, hoe lang de storing zal duren en wanneer de situatie terug normaal is. Wie van deze dienst gebruik wenst te maken, dient enkel zijn gegevens toe te voegen via de klantenzone op de website van De Watergroep. De meest recente informatie over storingen en geplande werken kan je ook terugvinden op www.dewatergroep.be/storing.