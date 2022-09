Legobeurs ‘Brick Event’ maakt comeback

Doornzele/EekloLegofanaten moeten dit weekend in Eeklo zijn, want daar wordt voor het eerst sinds de corona-epidemie Brick Event georganiseerd.

Griet Hemelsoet, haar man Andy Bogaert (43) en hun vrienden Melissa Matthys (41) en Wouter Luyten (44) hebben een gemeenschappelijke hobby: LEGO. Daarom trok het viertal in 2014 naar Lego Fanwelt in Keulen. “Daar werd het idee geopperd om in het ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle zelf een beurs te organiseren", zegt Wouter. “Na overleg met het buurtwerk werd al snel duidelijk dat ook zij het zagen zitten om iets nieuws aan te bieden in de gemeente.”

Het evenement sloeg aan en doorheen de jaren steeg het aantal standhouders exponentieel waardoor Brick Event sinds 2018 uitweek naar Richtpunt Campus in Eeklo. “In Doornzele zaten we met kleinere ruimtes en we kregen ook steeds meer vragen van exposanten Bij de start mochten we een 15-tal kraampjes verwelkomen. Inmiddels zijn we reeds met 40 ‘Afols’ (adult fans of Lego). Ze zullen hun eigen werken exposeren en sets verkopen."

Het Brick Event vindt plaats op zaterdag 1 oktober van 10 tot 18 uur, en op zondag 2 oktober van 10 tot 17 uur. In de gebouwen van Richtputn Eeklo, Roze 131 in Eeklo. Kaarten kosten 2 euro. Meer info via www.brickevent.info.