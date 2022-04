Leerlingen De Bijenkorf zamelen rugzakjes in voor Oekraïense vluchtelingen

In basisschool De Bijenkorf maakten ze geen taboe van de oorlog. Integendeel, de situatie in Oekraïne werd in alle klassen tijdens de lessen actualiteit besproken. Veel leerlingen wilden dan ook hun steentje bijdragen en iets doen voor de kinderen uit Oekraïne die nu op de vlucht zijn. Daarop zette de school een actie op waarbij het rugzakjes en schooltassen inzamelde. “We slaagden erin om 100 rugzakken in te zamelen", zegt directeur Peter Van Hulle. “Deze hebben we bovendien gevuld met speelgoed, knuffels, schrijfgerei, enzovoort. De organisatie ‘Hart voor vluchtelingen’ uit Gent zal de rugzakken verdelen onder kinderen van vluchtelingen. Wij zijn ontzettend fier op onze leerlingen, ouders en leerkrachten dat we dit samen konden realiseren.”