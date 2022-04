Leerlingen basisschool De Regenboog maken grootouders digitaal wegwijs

De school stak het grootouderfeest dit jaar een nieuw jasje. Zo moesten leerlingen en hun grootouders de krachten bundelen om opdrachten op te lossen die verspreid lagen over het hele schooldomein. Daarbij mochten ze ook gebruik maken van de de nieuwe chromebooks, digiborden en iPads. “De leerlingen namen het voortouw en leerden hun grootouders meteen de kneepjes van het vak. Het duurde niet lang voor ze er zelfs mee aan de slag konden", zegt directrice Marie-Rose Van de Velde. “Daarnaast was het voor de opa’s en oma’s de ideale gelegenheid om herinneringen op te halen over hun eigen schooltijd met de lei en griffel, en de kachel in de klas. Deze aangepaste formule van het grootouderfeest viel bij beide generaties goed in de smaak.”