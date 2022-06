“Leef één jaar gratis in Ertvelde”: twaalf Ertveldse handelaars pakken uit met een jaar lang gratis producten

Eeklo/Maldegem Meetjes­land rouwt om pakjesbe­zor­ger Arnold (64): “Altijd vriende­lijk en behulpzaam, hoe groot de stress ook was”

Ongeloof, tranen en veel onbegrip. Eeklo, zijn woonplaats Maldegem en een groot deel van het Meetjesland zijn in rouw na de plotse dood van Arnold Hiele (64). Hij was de bekendste pakjesbezorger van het Meetjesland en de vriend van iedereen. Een hersenbloeding werd de man fataal. “Altijd goedgezind en niets was hem te veel. Wat gaan we die man missen”, klinkt het overal.

7 juni