Lattenkoers trapt opnieuw kermis op gang: “Hopen op 400 deelnemers”

Ertvelde Nicky ‘Oma Fonkel’ Langley brengt muzikale theaterver­tel­ling met mystieke verhalen aan Stoepe

Actrice Nicky Langley, beter bekend als Oma Fonkel, raakte zo geboeid door mystieke plaatsen en figuren in Vlaanderen dat ze er in 2010 een boek over schreef, ‘Het Elfde Gebod’. In samenwerking met pianist Dirk Van der Linden maakte ze er ook een muzikale theatervertelling van. Op 14 augustus om 14.30 uur trekken ze samen naar bedevaartsoord van Stoepe. Dat viert deze zomer met enige coronavertraging de zeshonderdste verjaardag en het Stoepekomitee vond Langley en haar heiligen in die context wel op hun plaats. Langley zal er vertellen en zingen. Onder meer ‘Het wonder’ van Paul de Leeuw, ‘Hemels’ van Isabelle A., ‘Maria, Maria, ik hou van jou’ van Raymond van het Groenewoud, ‘Ik zie de hemel’ van Clouseau zullen de revue passeren.

10 augustus