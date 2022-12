Landelijke Gilde Kluizen blaast 100 kaarsjes uit

Eigenlijk bestaat de vereniging al 102 jaar, maar het feest moest door corona twee jaar uitgesteld worden. De hechte groep deelde veel mooie momenten door de jaren heen. Dit jaar was hun hoogtepunt het feestweekend in september met onder andere ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. “Het komende jaarprogramma hebben we weer tal van leuke activiteiten op de planning staan", beloofde De Sy. “In de loop van volgend jaar zullen we hier verder over communiceren.”