Landelijke Gilde Kluizen blaast 100 kaarsjes uit: feest met twee jaar uitstel

Zaterdag start om 13 uur met een wandelzoektocht in Kluizen. Om 14 uur is er kaarting in de tent. Vanaf 21 uur is er een 80’s Party met optreden van Too Sharp en gratis toegang. Zondagmiddag is er een steakfestijn en daarna ‘Ter Land, Ter Zee en in de Lucht’. “Dat houdt in dat er een team met drie personen een parcours moeten afleggen met een kar waar een bootje op ligt. Op het einde van parcour ligt een vijver en hangt een bel. De bedoeling is de snelste tijd te hebben”, zegt voorzitter Frank De Sy.