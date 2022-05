Kurt (49) en Veronique (46) breiden ‘t Gazetje uit met automatenshop met pizza-automaat: “Binnen drie minuten een verse pizza”

“Binnen vijf à zes maanden hopen we de krantenwinkel om te toveren tot een echte buurtwinkel", zei Kurt Eggermont toen hij eind januari dagbladhandel ’t Gazetje overnam. “De tramhalte, de drie Evergemse scholencampussen in de buurt en de grote parking voor de deur maken dit een gouden locatie.” Op een volwaardige buurtwinkel is het echter nog wachten tot eind dit jaar, maar in de tussentijd opende Kurt en zijn vrouw Veronique wel een automatenshop. “De shop was vroeger een oude schuur die bij de krantenwinkel hoorde, maar daar werd niets mee gedaan. Daarom besloot ik die hoek volledig zelf om te bouwen en de broodautomaten die vroeger op straat stonden hier in onder te brengen.”