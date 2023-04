Kunstenaars met beperking geven tentoonstelling in Stoepekapel

Gentse vzw zamelt 3.770 euro in voor slachtof­fers na aardbeving in Turkije en Syrië

Misschien heb je er wel een dessertje gekocht, want de jongste weken was het gemeenschapscentrum Meridiaan vzw wel vaker te vinden onder de Stadshal in Gent. Het was één van de vele initiatieven die de jongste weken in de de Turkse gemeenschap ontstonden om geld in te zamelen voor de aardbevingen in Turkije en Syrië.