Krulbolexpo in Driesmolen

Evergem Roger (84) en Denise (83) vieren 60 jaar huwelijk

Ook Roger Tack (84) en Denise (83) Van Hoecke uit de Weidestraat zijn 60 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in ‘The Old Wheel’ in Gent. Roger werkte als tekenaar en nadien bij de Gentse Trammaatschappij. Denise was actief in de confectie en nadien bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze houden van tekenen, kleuren en schilderen en zijn lid van de kaart- en teerlingclub Katé. Ze hebben ook twee zonen en twee kleinkinderen. Ze sloten de dag af met een lekker Grieks etentje.

12 juli